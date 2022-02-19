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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti

19.02.2022 14:46
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a gitti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor kafilesinde Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Moussa Konate, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer alıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika Spor


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