Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından kırmızı-beyazlılar İstanbul'a giderek kampa girecek. Galatasaray ile Sivasspor yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

04.05.2024 11:27
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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor. bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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