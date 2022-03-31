Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

31.03.2022 13:28

- Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ve Max Gradel de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Giresun'a gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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