- Sivasspor, Göztepe maçına hazır

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise çıkış koşuları yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım bugün öğleden sonra İzmir'e giderek kampa girecek.