Sivasspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Seçilmiş Kulüp Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, kuvvet çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı. Sakatlığı geçen Alex Pritchard, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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