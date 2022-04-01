Sivasspor, Giresunspor maçına hazır - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Giresun'da gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak ve mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.