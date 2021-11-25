Sivasspor Hatayspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak DG Sivasspor-A Hatayspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak DG Sivasspor-A Hatayspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak. Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Hatayspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Hatayspor karşılaşmasında Bursa bölgesinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. - SİVAS

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