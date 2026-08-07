Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı
Sivasspor, Esenler Erokspor ile 1. Lig maçına hazırlık antrenmanını tamamladı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 1. hafta mücadelesi, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
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