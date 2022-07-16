Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı - Son Dakika
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Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

16.07.2022 22:57
Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stegersbach kasabasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.

Avusturya'daki İkinci etap çalışmalarına Bolu kampında yer almayan Max Gradel de katıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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