Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stegersbach kasabasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı - Son Dakika

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