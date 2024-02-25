Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Menig'in ceza sahası içine girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
10. dakikada kaleci Erdem'in oyuna kurarken gönderdiği topu ceza sahası dışında bulunan N'jie kontrol etti. N'jie'nin vuruşunda kaleci Erdem son anda meşin yuvarlağı çıkarttı.
16. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Gökcan Kaya'nın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Menig'in ceza sahası sol tarafında girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Turgunbayev, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz (Charisis dk. 8), İbrahim Akdağ, N'Jie, Caktas, Menig, Manaj
Yedekler: Nikolic, Camara, Emrah Başsan, Emre Gökay, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Paluli
Teknik Direktör: Bülent Uygun
S.Y. Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alparslan Öztürk, Welinton, Sequeria, Gökcan Kaya, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Endri Çekici, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Diaby, Efe Sayhan, Lusamba, Eze, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İvo Vieria
Goller: Gökcan Kaya (dk. 16)(Pendikspor) Menig (dk. 26)(Sivasspor)
Sarı kartlar: Manaj, Charisis (Sivasspor), Welinton, Thiam (Pendikspor) - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor ile Pendikspor Berabere - Son Dakika
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