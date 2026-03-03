Sivasspor Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Bir önceki maçta forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ilr Ankara Keçiörengücü arasındaki mücadele, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
