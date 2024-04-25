Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, hücum ve şut çalışması ile çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Konyaspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak. - SİVAS
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