Sivasspor Kulübü 55 yaşında - Son Dakika

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Sivasspor Kulübü 55 yaşında

09.05.2022 23:02
Sivasspor Kulübü 55 yaşında

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, kırmızı-beyazlı kulübün kuruluşunun 55. yıl dönümünün mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirtti.

Sivasspor Kulübünün kuruluş hikayesi hakkında bilgiler veren Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"1960'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 9 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı."

Sivasspor'un kurulduğu günden beri 55 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazandığını vurgulayan Otyakmaz, "Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da kulüp başkanlığı görevini 2004 yılında gururla devraldığını anımsatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu onurlu göreve samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 55 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla Demir Grup Sivasspor'umuzun yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki Sivassporluyuz."

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Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor Kulübü 55 yaşında - Son Dakika


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