Sivasspor'un orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzu çıktı - Son Dakika
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Sivasspor'un orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzu çıktı

Sivasspor\'un orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz\'ın omzu çıktı

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzunun çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu. Elmaz, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sol omzuna düşerek sakatlandı ve sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Sporcunun tedavi süreci planlanacak.

25.02.2024 21:43  Güncelleme: 21:46
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzunun çıktığını ve tedavisine başlanıldığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, Sivasspor'un ligin 27. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynadığı maçın 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sol omuzu üzerine düşerek sakatlandığı anımsatıldı.

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sol omuzu üzerine düşen futbolcumuz Bartuğ Elmaz'a saha kenarında sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde omuzunun çıktığı tespit edilmiştir. Ambulansla sağlık sponsorumuz Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan sporcumuza ilk müdahale yapılmıştır. Oyuncumuza 2 gün sonra yapılacak kontrollerin ardından tedavi süreci planlanacaktır. Bartuğ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivasspor'un orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzu çıktı - Son Dakika
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