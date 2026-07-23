Sivasspor Pendikspor'la Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor Pendikspor'la Berabere

Sivasspor Pendikspor\'la Berabere
23.07.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, hazırlık maçında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 3 No'lu Saha'da oynanan mücadelede iki takım da gol bulamazken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor, mücadeleye Yılmaz, Uğur, Bekir, Cihat, Oğuzhan, Kamil, Okan, Mert, Göktuğ, Emre ve Feyzi ilk 11'iyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Efe Şanlı, Ayberk Selvili, Savaş Ala, Eymen Yurducu, Charis Charisis, Valon Ethemi, Jonathan Okoronkwo ve Rey Manaj yer aldı.

Pendikspor ise karşılaşmaya Bora Özdemir, Samuel Abifade, Ahmet Özkaya, Taha Emre İnce, Adnan Uğur, Yekta Sönmez, Efehan Pekdemir, Rogerio do Rosario, Ahmet Karademir ve Jonson Clarke-Harris ile başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, kamp çalışmalarına gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: İHA

Pendikspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Pendikspor'la Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
İstanbul’da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:55
Canlı anlatım: İlk gol geldi Bir de kırmızı kart var
Canlı anlatım: İlk gol geldi! Bir de kırmızı kart var
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 21:44:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivasspor Pendikspor'la Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.