Sivasspor, Rey Manaj'ın Kalışına Göre Transfer Politikasını Belirleyecek - Son Dakika
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Sivasspor, Rey Manaj'ın Kalışına Göre Transfer Politikasını Belirleyecek

EMS Yapı Sivasspor, 2023-2024 sezonunda 18 gol atan Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmamasına göre transfer politikasını şekillendirecek. İç transferde sözleşmesi sona eren oyuncularla anlaşmaya varan Sivasspor, dış transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Uygun, daha kreatif ve hücuma dönük bir kadro oluşturmak istediklerini belirtti. Başkan Mecnun Otyakmaz'ın hedefinin her zaman yukarılara oynamak olduğunu vurgulayan Uygun, transfer politikasında Rey Manaj'ın etkili olacağını söyledi.

14.06.2024 11:22
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2023-2024 sezonunda 18 kez fileleri havalandıran Arnavut forvet Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmamasına göre transfer politikasını şekillendirecek.

İç transferde sözleşmesi sona eren kaleci Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Alaaddin Okumuş ve Murat Paluli ile yeniden anlaşmaya varan kırmızı-beyazlılar, dış transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine, daha kreatif, hücuma dönük oynayan, öne doğru baskı kurabilen, geçiş oyunlarını iyi yapan ve bireysel anlamda yetenekleriyle Sivasspor'a yakışan bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın hedeflerinin her zaman yukarılara oynamak olduğunu belirten Uygun, "Malum 21 yıllık başkanlık döneminde bu kadar muhteşem bir başarı hikayesi yazan başka bir kulüp ve kulüp başkanı yok. Anadolu kulüpleri için konuşuyorum, 21 yıl boyunca 6-7 kere Avrupa kupasına gitmiş, Türkiye Kupası'nı kazanmış ve bu sürecin içerisinde Sivas şehrini ve Sivaslıları başarıya alıştırmış bir başkan olarak onun da hedefleri hep yukarlara oynamak. Ayrıca Sivasspor'u diğer birçok takımın düştüğü milyar liralık borç batağına düşürmemek için de doğru bir planlamayı ve projeleri hayata geçirme derdinde." ifadelerini kullandı.

Transfer politikasında Rey Manaj etkili olacak

Takımda sözleşmesi sona eren ve kalmasını istedikleri oyuncuların bulunduğunu dile getiren Uygun, "Bunlarla ilgili yönetime raporu arz ettim. Ancak buradaki tek farklı konu Rey Manaj. Rey Manaj'ı gerçekten isteyen takımlar var." diye konuştu.

Uygun, Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl başkanlığındaki transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"İyi, kaliteli, ucuz, Sivasspor'a yakışır futbolcuları transfer etmek için transfer komitesinde başkanlığını Gökhan Karagöl'ün yaptığı bir süreç ilerliyor. Şu ana kadar 350'ye yakın futbolcu izleme şansım oldu, artık izlemeyi ben de bıraktım. Transfer komitesi, Sivasspor'un yararına olan futbolcuları önümüzdeki süreçte takımımıza katacak. 3. Lig ve 2. Lig'de oynayan, geleceği olan gençlerimizden 6 futbolcu var. Rey Manaj giderse; 7 yabancı ile ligimizi bilen, kalitesini kanıtlamış 5 Türk futbolcuyu takıma katarak transferi tamamlamak istiyoruz."

Sezonu 18 golle tamamlayan 27 yaşındaki Arnavut golcü Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmamasına göre transfer politikasını belirleyeceklerini vurgulayan Uygun, "Genç, alternatifli, yetenekli yabancılar, yine genç ve yetenekli Türk çocuklar ile kaliteli 2 yıldız olabilecek futbolcu transferi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Rey Manaj'ın Kalışına Göre Transfer Politikasını Belirleyecek - Son Dakika

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