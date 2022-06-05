Sivasspor Kulübü ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yönetim ile Çalımbay'ın yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı - Son Dakika

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