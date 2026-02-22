Sivasspor Sakaryaspor\'a Hazır

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor ile Sakaryaspor yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
