Sivasspor Serikspor'a Hazırlanıyor
Sivasspor Serikspor'a Hazırlanıyor

27.02.2026 18:14
Sivasspor, Serikspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü duran top organizasyonlarıyla tamamladı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Serikspor ile Özbelsan Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacak.

Kaynak: AA

