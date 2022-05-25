Sivasspor taraftarları, Türkiye Kupası finali için 200 otobüsle İstanbul'a uğurlandı

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında yarın İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen kırmızı-beyazlı taraftarları taşıyan 200 otobüs, Sivas'tan yola çıktı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçına gitmek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde otobüslerin kalkacağı tarihi Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlara Sivas Valibi Yılmaz Şimşek ile Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da eşlik etti.

Bir süre tezahüratlara devam eden taraftarlar, daha sonra Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı.

Meydanda basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Duman, kupa finali öncesi heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün burada bilet alan bütün Sivassporlu hemşerilerimizle İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. İlk kafile yola çıktı. Allah kazasız belasız ulaşmayı nasip etsin. Hilmi Bilgin başkanımız, 'Bilet alan hiçbir vatandaşımız Sivas'ta kalmayacak.' demişti. Bu vaadi yerine getirmek için bütün otobüs tedbirlerimizi aldık. Kent meydanında biletini alan bütün vatandaşlarımızı İstanbul'a götürmek üzere hazır bir şekilde bekliyoruz. Bu kupayı çok istiyoruz. İnşallah binlerce vatandaşımız kupayla Sivas'a sağ salim döneceklerdir." diye konuştu.

Taraftarlardan Eren Eroğlu ise, "Kayseri'de hukuk eğitimi alıyorum. Sınav haftası olmasına rağmen Sivasspor için buraya geldim. Biz bu kupayı almadan dönmeyeceğiz. Tarihin bize bir kupa borcu var. 2008, 2009 ve 2019'da olmadı ama bu sefer kupayı inşallah biz alacağız. Seneye de ligi alacağız." ifadelerini kullandı.