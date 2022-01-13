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Sivasspor Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak - Son Dakika

Sivasspor Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

13.01.2022 12:14
Sivasspor Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sivasspor- Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Mete Kalkavan, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak - Son Dakika
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