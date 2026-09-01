Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında 4 Eylül Stadyumu\'nda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları ve taktik organizasyonların ardından çift kale maçla hazırlıklarını sonlandırdı. Karşılaşma, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştığı belirtildi. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki karşılaşma, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

4 Eylül Stadyumu, İsmet Taşdemir, Sivasspor, Trendyol, Mardin, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 20:28:30. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement