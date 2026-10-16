Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sarıyer ile 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak - Son Dakika
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sarıyer ile 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor, yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Sarıyer maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipte Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Murat Paluli, Okan Erdoğan ve Uğur Çiftçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak.

4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Sarıyer karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Murat Paluli, Okan Erdoğan ve Uğur Çiftçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı.

Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine 15 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
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