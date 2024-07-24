Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 Sezonu Öncesi Kamp Çalışmalarını Sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap Erzurum kampının 10. gününde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Ardından yenileme ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik varyasyonlar üzerinde çalışarak günü tamamladı. - SİVAS