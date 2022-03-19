Sivasspor'un 3 yabancısı milli takıma davet edildi - Son Dakika
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Sivasspor'un 3 yabancısı milli takıma davet edildi

19.03.2022 00:57
Sivasspor'un 3 yabancısı milli takıma davet edildi

DG Sivasspor'da Fayçal Fajr, Max Gradel ve Dimitrios Goutas ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

DG Sivasspor'da Fayçal Fajr, Max Gradel ve Dimitrios Goutas ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Kırmızı-beyazlı ekip, davet alan futbolcularına başarılar diledi.

Sivasspor'da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fayçal Fajr, Fas milli takımının Dünya Kupası Elemeleri 3. tur maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 25 Mart Cuma günü saat 18.00'de deplasmanda, 29 Mart Salı günü saat 22.30'da yine Demokratik Kongo ile sahasında oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Başarılı oyuncu Max Gradel ise, Fildişi Sahili'nin 25 Mart Cuma günü saat 23.15'te deplasmanda Fransa ile, 29 Mart Salı günü ise saat 21.45'te deplasmanda İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Dimitrios Goutas da Yunanistan'ın 25 Mart Cuma günü saat 21.15'te deplasmanda Romanya, 28 Mart Pazartesi günü saat 21.00'de ise deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Sivasspor, milli takım daveti alan 3 futbolcuya başarı diledi. - SİVAS

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Sivasspor, Milli, Cuma, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un 3 yabancısı milli takıma davet edildi - Son Dakika


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