Sivasspor'un En Golcü Oyuncusu Rey Manaj - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor'un En Golcü Oyuncusu Rey Manaj

Sivasspor\'un En Golcü Oyuncusu Rey Manaj

Sivasspor'un forvet oyuncusu Rey Manaj, 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 22 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Manaj'ı 9 golle Koita takip etti.

31.05.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'da forvet Rey Manaj, 2023-2024 sezonunun en golcü oyuncusu olmayı başardı. Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 22 gol kaydeden Manaj'ı 9 golle Koita takip etti.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 futbol sezonun sona ermesinin ardından takımlardaki istatistiklerde belli oldu. Buna göre Yiğidolar'ın forveti Rey Manaj, bu sezon takımın en golcü oyuncusu oldu. 27 yaşındaki golcü, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 22 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin bu sezon attığı 56 golün 22'sinde imzası bulunan Arnavutluk oyuncusu, 36 maçta 2 bin 619 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-beyazlıların bir diğer golcü oyuncusu ise Fode Koita oldu. Koita, 22 golle takımın en golcü oyuncusu olan Manaj'ı 9 golle takip etti. Fransız oyuncu, takıma büyük katkı sağlarken, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 27 maçta görev aldı. 18 kez ilk 11'de maça çıkan Koita bin 463 dakika da kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Sivasspor'da bu sezon gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

22 gol Rey Manaj

9 gol Fode Koita

5 gol Samu Saiz

3 gol Caner Osmanpaşa

2 gol Clinton N'Jie

2 gol Gerson Rodrigues

2 gol Menig

1 gol Aaron Appindangoye

1 gol Azizbek Turgunboev

1 gol Charisis

1 gol Isaac Cofie

1 gol Mijo Caktas

1 gol Modou Barrow

1 gol Roman Kvet

1 gol Ziya Erdal

1 gol Hakan Arslan

1 gol Ahmed Musa

1 gol Muhammed Sinan Kaya - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fode Koita, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un En Golcü Oyuncusu Rey Manaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'un En Golcü Oyuncusu Rey Manaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement