Sivasspor'un ikinci etap kampı başladı - Son Dakika
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Sivasspor'un ikinci etap kampı başladı

16.07.2022 22:14

- Sivasspor'un ikinci etap kampı başladı Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya giden Sivasspor, yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

- Sivasspor'un ikinci etap kampı başladı

SİVAS - Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya giden Sivasspor, yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yerel saat ile 18.30'da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. İdman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kampa Max Gradel de katıldı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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