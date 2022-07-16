- Sivasspor'un ikinci etap kampı başladı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yerel saat ile 18.30'da başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. İdman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kampa Max Gradel de katıldı.

SİVAS - Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya 'ya giden Sivasspor, yaptığı antrenmanla ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

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