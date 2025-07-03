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Sivasspor'un Süper Lig Hedefi

Sivasspor\'un Süper Lig Hedefi
03.07.2025 16:15
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Yeni başkan Gökhan Karagöl, hedefinin Sivasspor'u Süper Lig'e çıkarmak olduğunu açıkladı.

Sivasspor'un yeni başkanı Gökhan Karagöl, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Karagöl, "Taraftarımızla ve herkesle kenetlenip kulübümüzü yeniden Süper Lig'e taşımak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'da kulüp başkanı Gökhan Karagöl, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Karagöl'ün yanı sıra Başkan Vekili Burak Özçoban, ajans temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Karagöl, Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen sene istemediğimiz netice sonunda bit alt lige düştük. Hedefimiz inşallah en yakın zamanda hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e geri dönmek. Anadolu'nun en güzide takımı Sivasspor'dur. İnşallah bu sene tekrar elimizden gelen bütün imkanları kullanarak sezon sonunda inşallah hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağız. Taraftarımızla ve herkesle kenetlenip kulübümüzü yeniden Süper Lig'e taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Büyük bir lansman yapacağız"

Başkan Karagöl, taraftarlara da çağrıda bulunarak, 27 bin kombine satmayı hedeflediklerini söyledi. Karagöl, "28 Haziran'da Sivasspor yakışan bir kongre yaptık. Forma lansman hazırlıklarımızı hızlandırdık. Cuma günü akşam forma lansmanımız olacak. Cumartesi ya da pazar günü formalarımız satışa çıkacak. Taraftarlarımızı forma almaya ve maçlarımıza davet ediyorum. Kombine fiyatlarımızı da açıkladık. 58. yıl vefa sezonu dedik. Bu sene 27 bin kombinemizin hepsini satarız. Biz de burada bir vefa örneği gösterdik. Bütün Sivaslılardan buna sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Bu şehrin en büyük markası olan Sivasspor'a sahip çıkılması gerekiyor. Sponsorluk çalışmalarımız da devam ediyor. Stadyumumuzun kalan kısmının ışıklandırılması da yapılacak. 1 milyon 58 bin SMS kampanyamız da olacak. Kısa sürede şehrimizin meydanında bununla ilgili büyük bir lansman yapmak istiyoruz. Bunu bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Mali yapıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor'un bir kahve kadar hatırı yok mu?"

Vefa sezonuna dikkat çeken Karagöl, "Yerli, genç futbolcularla ilgili taramalarımız ve görüşmelerimiz başladı. Görüştüğümüz ve neticeye varma aşamasında olduğumuz isimler var. Transferleri yakında paylaşmış olacağız. Yıllarca vefasını göstermiş ve bütün Yiğidolara sesleniyorum; bu sene vefa sezonu. Bu sene 7'den 70'e herkesi takıma sahip çıkmaya, bizleri yalnız bırakmamaya ve desteklemeye davet ediyorum. Başka Sivasspor yok. Sivas'ın başka markası da yok. Biz bu sıkıntılı dönemde ateşten gömlek giyerek bu takıma sahip çıkmak için varız dedik. Hedef 27 bin kombine satmak. 12 kişiden 1 kişide Sivasspor sevdası vardır. Sivasspor'un bir kahve kadar hatırı yok mu? En düşük kombine fiyatımız bin 400 TL. Bütün Sivaslılardan rica ediyorum, Sivasspor'u sahiplenme vaktimiz geldi. Bu sene 58. yıl ve vefa sezonu" diye konuştu.

"Manaj ile ilgili bazı kulüplerle görüşüyoruz"

Bir gazetecinin, 'Rey Manaj'ı satmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna Başkan Karagöl, "Rey Manaj'la ilgili görüştüğümüz 3-4 kulüp var. Manaj'ın serbest kalma maddesi 4 milyon Euro. Biz daha düşük bütçeleri konuşmuyoruz, düşünmüyoruz, aklımıza dahi getirmiyoruz. İstediğimiz rakamlar olmazsa Rey Manaj gelecek, çıkacak ve bu ligde oynayacak" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, sivas, Son Dakika

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