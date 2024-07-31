Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma ile başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, hücum ve defansif çalışmaları ile taktik maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS