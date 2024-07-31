Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, koordinasyon ısınma, pas çalışması, hücum ve defansif çalışmaları ile taktik maç yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

31.07.2024 19:33
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma ile başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, hücum ve defansif çalışmaları ile taktik maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika

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