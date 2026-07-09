Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
09.07.2026 21:59
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Sivasspor, yardımcı antrenör yönetiminde sezon hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunu ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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