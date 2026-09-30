Sivassporlu Appindangoye\'nin sol dizinde kemik iliği ödemi var, 6-8 hafta yok

Sivassporlu Appindangoye'nin sol dizinde kemik iliği ödemi var, 6-8 hafta yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivassporlu Aaron Appindangoye, Gabon Milli Takımı antrenmanında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlandı. Kemik iliği ödemi ve zorlanma tespit edilen futbolcuya Sanakin enjeksiyonu uygulandı; tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sivasspor'da Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye'nin sakatlandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın antrenmanında Appindangoye'nin sol dizine aldığı darbe sonucu yapılan muayene ve tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve zorlanma tespit edildiği belirtildi. Sanakin enjeksiyonu uygulan tecrübeli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı.
Aaron Appindangoye'nin yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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