Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti - Son Dakika

Alanyaspor ile Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yiğidolar'ın attığı gol sonrası yaşananlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sivasspor, 6. dakikada Emre Akbaba'yla öne geçen Alanyaspor'a 32. dakikada Yatabare'nin golüyle cevap verdi. Bu gole sevinirken yumak oluşturan Sivassporlu futbolculardan Appindangoye yanlışlıkla arkadaşı Ahmet Oğuz'un yüzüne eliyle vurdu. Yere düşen Oğuz kısa süreli sakatlık geçirdikten sonra oyuna devam etti.
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