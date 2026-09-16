Siverek Belediyespor’un ardından kadın voleybol takımı da ligden çekildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde spor camiasında peş peşe ligden çekilme kararları geldi. Siverek Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) çekilmesinin ardından Siverek Kadın Voleybol Takımı da 2. Lig müsabakalarında yer almayacağını açıkladı.

Siverek'i BAL'da temsil eden Siverek Belediyespor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Futbol takımının ardından Siverek Kadın Voleybol Takımı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu sezon 2. Lig müsabakalarında yer almama kararı aldığını bildirdi.

Takım tarafından yapılan açıklamada, "Siverek Kadın Voleybol Takımımız olarak, bu yıl 2. Lig müsabakalarında yer almama kararı almış bulunmaktayız. Bugüne kadar takımımıza emek veren sporcularımıza, teknik ekibimize ve bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Siverek'te kadın voleybolunun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Siverek'te iki takımın kısa süre içerisinde liglerden çekilme kararı alması spor kamuoyunun gündemine geldi.