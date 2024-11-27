UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Slavia Prag, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Fortuna Arena'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
Isınma hareketlerinin ardından kanat organizasyonları çalışan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı yarın TSİ 23.00'te oynanacak.
Son Dakika › Spor › Slavia Prag Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?