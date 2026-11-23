SMS Grup Sarıyer, 5 lig maçında 3 yenilgi alan Umut Eskiköy ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Umut Eskiköy'ün istifasını yönetim kurulu kararıyla kabul etti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Umut Eskiköy ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği aktarıldı.
Umut Eskiköy, Sarıyer'in başında çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA
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