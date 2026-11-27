SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig 16. haftasında İstanbulspor'u sahasında 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi. Sarıyer'in golü 5. dakikada penaltıdan Eze'den gelirken, İstanbulspor'da Mustafa Sol 77. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Cebrail Karayel), Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 90+1 Batuhan Kör), Poko (Dk. 71 Erdi Dikmen), Attamah, Hasan Emre Yeşilyurt, Efecan Karaca (Dk. 79 Barış Alıcı), Tunahan Ergül (Dk. 46 Doğan Can Davas), Eze
İstanbulspor: Alp Tutar, Mendy (Dk. 90+2 Erdem Seçgin), Ologo, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer (Dk. 60 Deniz Tuncer), İsa Dayaklı (Dk. 46 Ali Akman), Dijlan Aydın (Dk. 86 Aytaç Kara), Iliev, Cham (Dk. 86 Berk Ali Nizam), Fall, Mustafa Sol
Gol: Dk. 5 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 4 Ologo, Dk. 74 Dijlan Aydın (İstanbulspor), Dk. 45 Kaan Arslan, Dk. 56 Üzeyir Ergün, Dk. 74 Sehic (SMS Grup Sarıyer)
SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.
İstanbulspor'da Mustafa Sol, 77. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
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