Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika
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Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

31.03.2022 15:46
Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli'nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Mohamed'in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı. Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı. İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(FOOTĞRAFLI)


- İstanbul
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika
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