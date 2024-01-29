 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti

Elazığspor'un başkanı Serkan Çayır, takımın deplasmandan dönüş yolunda şoförün rahatsızlanması üzerine otobüsün direksiyonuna geçti ve kafileyi sorunsuz bir şekilde Elazığ'a ulaştırdı.

Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti
29.01.2024 - 23:30,
Abone Ol

- Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti

ELAZIĞ - Pazarspor deplasmanından dönen Elazığspor kafilesini taşıyan otobüste şoför Seyfettin Çetin'in kendini kötü hissetmesi üzerine direksiyona kulüp başkanı Serkan Çayır geçti.

Uzun yıllar tribünden desteklediği Elazığspor'un başkanlığına seçilen ve bu sezon TFF 2. Lig'e yükselmenin planlarını yapan Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır, TFF 3. Lig 2. Grup 17. haftasında deplasmanda oynanan Pazarspor müsabakası sonrası takım otobüsünün şoför koltuğuna geçti. Dönüş yolunda şoför Seyfettin Çetin'in kendini kötü hissetmesi üzerine direksiyonu Başkan Çayır aldı. Serkan Çayır, kafileyi sorunsuz şekilde Elazığ'a ulaştırdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Pazarspor, Elazığ, Olaylar, Yerel Haberler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement