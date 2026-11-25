Bilecik U12 Gençler Ligi'nde Söğütspor, BFA'yı yenerek finale yükseldi.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu geride kalırken, play-off karşılaşmalarında yarı final müsabakaları tamamlandı. A Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan Söğütspor ve Bozüyük Gücüspor ile B Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan 4 Eylülspor ile BFA play-off müsabakalarına çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu oynana play-off yarı final karşılaşmalarında İstasyon Sentetik Saha'da Söğüt ile BFA karşı karşıya geldi. Kran kırana geçen müsabakayı 1-0 kazanan Söğütspor adını finale yazdırdı. Bozüyük derbisinde 4 Eylülspor ile Bozüyük Gücüspor karşı karşıya geldi. Aynı statta oynana maçı 4 Eylülspor maçı 3-2 kazanarak o da adını finale yazdırdı.

Şampiyon pazar günü belli olacak

Bilecik U12 Gençler Ligi'nin şampiyonun belli olacağı Söğütspor-4 Eylülspormüsabakası pazar günü saat 13: 0'da İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak.