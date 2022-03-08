Söğütspor, Demirköyspor 5-1 ile rahat geçti - Son Dakika

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu lideri Söğütspor deplasmanda adeta gol olup yağdı.

Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 15'inci hafta müsabakasında lider Söğütspor deplasmanda Demirköyspor 5-1 yendi. Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Söğütspor, 10'uncu dakikada Sadık Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası ataklarını sürdüren Söğütspor maçın 18'inci dakikasında Harun Yıldız'ın golüyle durum 2-0 oldu. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Söğütspor'un 2-0'lık üstülüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 65'inci dakikasında Volkan Biçer durumu 3-0'a taşıdı. Maçın 75'inci dakikasında Samet Köstebekçi skoru 4-0 yaptı. Maçın 77'inci dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında Hüdai Eryiğit takımın 5'inci golünü kaydetti. Nadir gelişen Demirköyspor atağından maçın 90'uncu dakikasında ev sahibi takım skoru 5-1 yaptı. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skoru olurken, Söğütspor puanını 43'e çıkararak,liderliği sürdürdü. Demirköyspor ise 19 puanda kaldı.

Ligdeki diğer müsabakalarda 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Kurtaköyspor'u 3-1, Pazaryerispor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u 3-2, Vezirhanspor kendi ev inde Güneşspor'u 1-0 yendi. - BİLECİK