Söğütspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin ilk yarısının son 6 haftasında aldığı 4 galibiyet 1 beraberlik ile liderin 5 puan arkasında 19 puanla 6'ncı sırada bitilmişti. Ligin ikinci yarısına Söğüt İlçe Stadı'ndan dün toplanarak başlayan lacivert-mavili ekipte neşelerin yerinde olduğu görüldü. Ligin ikinci yarısına 1 Şubat günü Tavşanlı Belediyespor maçıyla başlayacak olan Söğütspor hedef 3 puan belirlendi. - BİLECİK