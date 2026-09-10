Söke 1970 Spor'un yeni sezon kadrosu 39 futbolcuyla şekillendi - Son Dakika
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Söke 1970 Spor'un yeni sezon kadrosu 39 futbolcuyla şekillendi

Söke 1970 Spor\'un yeni sezon kadrosu 39 futbolcuyla şekillendi
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Söke 1970 Spor, 2026-2027 sezonunun ilk yarısında mücadele edecek kadrosunu 39 futbolcuyla oluşturdu. Kadroda geçtiğimiz sezondan 14 futbolcu yer alırken, 16 oyuncu genç takım listesinde, 23 oyuncu ise büyük yaş kategorisinde bulunuyor.

Söke 1970 Spor, 2026-2027 sezonunun ilk yarısında mücadele edecek kadrosunu 39 futbolcuyla oluştururken, kadroda geçtiğimiz sezondan da 14 futbolcu yer alıyor.

2026-2027 sezonunda mücadele edecek Söke 1970 Spor'da kadro yapılanması tamamlandı. Yeni sezonda 39 futbolcudan oluşan kadroyla sahaya çıkacak olan Söke temsilcisinde, genç ve tecrübeli oyuncuların bir araya getirildiği alternatifli bir kadro oluşturuldu. Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan 14 futbolcuyla yola devam etme kararı alan Söke 1970 Spor'da Alaaddin Talha Efe Temiz, Asrın Cengiz, Berhan Deniz, Cengizhan Şen, Çınar Çağda Sesli, Eren Çakır, Eren Güler, Enes Efe Gül, İbrahim Bağcı, Selim Emre Ön, Talha Emir Özen, Tunahan Demir, Ümit Özbay ve Yiğithan Turhan yeni sezonda da forma giyecek. Öte yandan Ramazan Övüç ve Ömer Merthan Yılmaz ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı.

Söke 1970 Spor'un yeni sezon kadrosuna ise Arda Gülmez, Aytuğ Yıldırım, Batuhan Güner, Boran Yılmaz, Çağan Ay, Cemil Devrim, Deniz Solmaz, Doğukan Taş, Dursun Batuhan Kuru, Enver Almograbi, Eren Paşahan, Görkem Özalper, Halil Yiğit Yitmez, Hamza Kayra Koçer, İdris Güneş, İlhan Doğanay, İlhan Topatar, Kağan Miray Bağış, Mithat Baran Dirioğlu, Muhammed Emin Temel, Şahin Kalınsazlıoğlu, Selim Kütük, Yağız Bağcı, Yiğit Zorluer ve Zeynullah Türkay dahil edildi.

Yeni yapılanmayla birlikte kadroda 16 futbolcu genç takım listesinde yer alabilecek yaş grubunda bulunurken, 23 futbolcu ise büyük yaş kategorisinde yer alıyor. Kadro planlamasını tamamlayan Söke 1970 Spor, yeni sezonda genç ve tecrübeli oyuncularıyla mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadrosuyla birlikte tüm odağın saha içine çevrildiği ve Söke'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Söke 1970 Spor'un yeni sezon kadrosu 39 futbolcuyla şekillendi - Son Dakika

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