Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği'nde Uğur Karınca Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği'nde Uğur Karınca Yeniden Başkan Seçildi

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği\'nde Uğur Karınca Yeniden Başkan Seçildi

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Uğur Karınca, 107 oy alarak yeniden başkan seçildi. Hüseyin Harmandaroğlu ise 81 oyda kaldı.

26.01.2025 20:20  Güncelleme: 20:21
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Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleşti. İki adayın yarıştığı genel kurulda, mevcut Başkan Uğur Karınca ile derneğin kurucu yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Harmandaroğlu başkanlık için aday oldu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) kongre üyesi ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın da katılarak oy kullandığı genel kurulda, Uğur Karınca beyaz listeyle, Hüseyin Harmandaroğlu ise sarı listeyle yarıştı. Yapılan oylama sonucunda mevcut Başkan Uğur Karınca, 107 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Hüseyin Harmandaroğlu 81 oyda kaldı.

Başkanlığa yeniden seçilen Uğur Karınca'nın yeni dönemdeki yönetim kurulu üyeleri Emrah Ertaş, İsmet Altıntaş, Süleyman Emir, Serkan Ögedağ, Fatih Sarızeybek, Yusuf Can Akçay, Hüsamettin Akbabalı, Ali Berk Makaraç, Mustafa PulatAli Akbükoğlu isimlerinden oluştu. Denetim Kurulu'nda ise Mehmet Yavaş, Önder Yeter ve Erol Yıldız görev aldı.

Başkan Uğur Karınca, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, kendisine güvenen ve destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde derneğin hedeflerini daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği'nde Uğur Karınca Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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