Söke'nin İki Şampiyon İsmine Büyük Başarı - Son Dakika
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Spor

Söke'nin İki Şampiyon İsmine Büyük Başarı

Söke\'nin İki Şampiyon İsmine Büyük Başarı

Söke'yi temsil eden Özge Güder altın, Baran Geraslan gümüş madalya kazandı. Gurur verici başarı.

31.01.2025 18:50
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Türkiye Kick Boks Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonunda yapıldı. Şampiyonada Söke'yi temsil eden sporcular Özge Güder ve Baran Geraslan önemli dereceler elde etti.

Lowkick 70 kilo üstü büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu Özge Güder, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak birinciliği kimseye bırakmadı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Genç erkekler 54 kilo full contact kategorisinde mücadele eden Baran Geraslan ise şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Sökeli sporcuların elde ettiği bu başarı, ilçede büyük gurur yaşattı. Kickboks Antrenörü Kenan Sıtacı, sporcularını tebrik ederken "Bir başarıya daha imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelecek organizasyonlarda da başarıların devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Şampiyona sonuçlarının Milli Takımları belirleme kriterlerinde de etkili olacağı bilgisi verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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