Sökespor, Yeşilova maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Sökespor, lider Yeşilovaspor ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Geride kalan dört maçta 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle grubun 8.'nci sırasında yer alan Sökespor, bu hafta galibiyetle tanışmak istiyor. Cezalı durumda olan Mustafa Şen'in takıma döndüğü öğrenilirken, Emre Bozatlı ve Fatih'in ise sakatlığı devam ediyor. Bugüne kadar oynadığı maçlarda baskılı futbolu ile umut veren ancak bir türlü aradığı golleri bulamayan Sökespor'un yeni Teknik Direktörü Hakan Şimşek, teknik anlamda da eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, taraftarlardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Herkesin Sökespor'dan beklentisi olduğunu, şampiyonluk parolasıyla çıkan bir takımdan bu beklentinin olmasının da gayet doğal olduğunu belirten Sökespor Teknik Direktörü Hakan Şimşek, "Söke'de bir kesim çok aceleci. Bu çocuklara güvensinler. Hedefimiz devre arasına kadar 5 maçımızın 5'ini de kazanmak, devre arasında da eksiklerimizi gidereceğiz. Bu hafta galibiyet alarak üstlere tırmanmaya başlayacağız. Mustafa'nın kart cezası bitti bu hafta maçta forma giyecek, Emre'nin tedavisi halen devam ediyor. Fatih'te bu hafta yok. İki kanat oyuncusunun olmaması bizi sıkıntıya soksa da, bizim amacımız bahane üretmek değil, bu sıkıntılarda takıma nasıl ivme kazandırırız bunu düşünmemiz lazım" dedi.

Teknik Direktör Hakan Şimşek, "Yönetime çok teşekkür ederim. Gerçekten inanan ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir yönetim var. Çok iyi bir oyuncu potansiyelimiz ve yönetimimiz var. Her daim oyuncularının yanında yer alıyorlar. İstenilen Sökespor'u taraftarlara hem de ligde bizden beklentisi olanlara göstermeyi hedefliyoruz. Bu haftaya kadar ileride üretken olamıyorduk, gol atmak konusunda antrenmanlarla halletmeye çalışıyoruz. Bu böyle gitmeyecek biraz sabır lazım. Tamam taraftarlarda haklı sabır sabır diyoruz ama biraz daha yapıcı olmalarını, biraz daha takıma ve oyunculara güvenmelerini istiyoruz. Ben inanıyorum şampiyon olacağız. Biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Bu takım 3.lige çıkacak ben inanıyorum çünkü o potansiyel ve o kültür Söke'de var. İnşallah bunu başarırız" dedi. - AYDIN