Sökespor Yönetimi Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sökespor Yönetimi Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Sökespor Yönetimi Aydın Gazeteciler Cemiyeti\'ni Ziyaret Etti

Sökespor yönetimi, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi'ni ziyaret ederek kulübün hedeflerini paylaştı. Yönetim, Sökespor'un yeni döneme ilişkin planlarını basın mensuplarıyla paylaşırken, Cemiyet Başkanı da takımın birleştirici gücünü vurguladı.

30.08.2024 11:46
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Sökespor yönetimi, Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi'ni ziyaret ederek hedeflerini paylaştı.

Gökhan Atalay başkanlığındaki Sökespor yönetimi, kulüp için yeni bir dönemi başlatmak adına yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Cemiyet Başkanı Ali Esmer ve cemiyet üyeleri hazır bulundu.

Yapılan ziyarette Sökespor'un yeni döneme ilişkin hedefleri ve planları hakkında bilgi veren yönetim, kulübün ileriye dönük çalışmaları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Başkan Gökhan Atalay, "Biz Sökespor'u bugüne kadar alışılagelmiş anlayışın dışında yönetmek için yola çıktık. Söke'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Sökespor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Sökespor olarak her zaman bölgedeki gazetecilerle yakın iş birliği içerisinde olacağız. Desteklerinizi yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Cemiyet Başkanı Ali Esmer ise, Sökespor'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sökespor'da yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Spor dostluk ve kardeşlik demek. Bu anlamda Sökespor'un birleştirici gücünü kullanmasını diliyoruz. Yerel basın olarak Sökemizin takımının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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