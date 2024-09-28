Solet Hastaneye Kaldırıldı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor-Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışan Isaac Solet, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Samsunspor ile Göztepe 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin henüz ilk dakikasında Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solet kafa topunda çarpıştı. Kafasının arkasına darbe alan Solet uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet'e ilk müdahaleyi yaptı. Solet, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele Solet'in 5. dakikada oyundan çıkması ile kaldığı yerden devam etti. - SAMSUN