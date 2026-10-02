Soma'da göçükte 5 maden işçisi hayatını kaybedince Somaspor-Sebatspor maçı ertelendi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Somaspor - Sebatspor maçı ilçede meydana gelen maden kazası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Soma'da bir maden ocağında meydana gelen ve 5 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan göçük nedeniyle müsabakanın ertelendiği açıklandı. 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında oynanacak karşılaşmanın yeni tarihi ve saati ilgili kurumların yapacağı değerlendirmelerin ardından belli olacak.