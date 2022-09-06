Somali'nin efsane koşucusu Abdi Bile, dünya şampiyonu olduğu yarıştaki atletini müzeye bağışladı

Somali'nin tarihindeki en başarılı atleti olarak kabul edilen ve ülkesinde en fazla ulusal madalya kazanan 59 yaşındaki eski sporcu Abdi Bile, 1987 yılında dünya şampiyonu olduğu 1500 metre yarışında giydiği atleti Dünya Atletizm Birliği Müzesi'ne bağışladı.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) yaptığı açıklamada, Somalili koşucu Abdi Bile'nin dünya şampiyonluğunu kazandıktan 35 yıl sonra, yarıştaki atletini Dünya Atletizm Müzesi Atletizm Mirası Sergisi'ne bağışladığı ifade edildi.

Somali'de, atletizmin çeşitli dallarında en fazla ulusal madalya kazanma rekoruna sahip eski koşucu, dokuz ulusal rekoru da elinde bulunduruyor.

1962'de Somali'de doğan ve ailesinin 14 çocuğundan biri olan Bile, Somali polis teşkilatında albay olan amcası Muhammed Abdi tarafından büyütüldü. Başkent Mogadişu'da atletizm başlayan Bile, bir açıklamasında, "İlk başta koşmayı sevmedim. Çok zor ve sıkıcı buldum ama zaman geçtikçe koşuda daha iyi oldum ve koşmak daha eğlenceli hale geldi." ifadelerini kullanmıştı.