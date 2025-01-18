Somaspor, 2. Lig Play-Off Mücadelesine Deplasmana Çıkıyor

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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ikinci devrede Play-Off mücadelesi verecek Somaspor yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha'da saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Levent Gümüşdere görev yapacak. Somaspor'un çalıştırıcısı Erman Güraçar, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Hedefimiz ilk 6 sıra içerisinde yer alabilmek. İkinci devrede her maç bizim için çok önemli" dedi.